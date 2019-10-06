Циничной провокацией назвали допрос депутата ГД Юмашевой спецслужбами США

06.10.19 12:27

Фото со страницы посольства РФ в США в соцсети

6 октября. Interfax-Russia.ru - Председатель Госдумы Вячеслав Володин расценивает действия спецслужб США в отношении депутата Юмашевой как циничную провокацию.

"Очевидно, что в США есть силы, которые хотят обострения двусторонних отношений. Действия, которые создают негативную атмосферу в отношениях наших стран, недопустимы и заслуживают осуждения", - сказал Володин журналистам в воскресенье.

"Депутат Госдумы Инга Юмашева получила приглашение для участия в международном форуме, американское посольство выдало ей визу", - заявил он.

"Инга Юмашева координирует в Госдуме работу группы по связям с Конгрессом США, взаимодействует со своими коллегами, участвует в непростом диалоге", - добавил Володин.

"Поведение спецслужб США в связи с этим можно оценить только как циничную провокацию", - сказал спикер Госдумы.

Володин назвал действия США в отношении Юмашевой очередным примером "нарушения взятых ими на себя международных обязательств".

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий свою очередь заявил, что российская сторона ожидает объяснений от американцев из-за задержания депутата Юмашевой.

"Инга Альбертовна является членом комитета по международным делам и как все депутаты имеет дипломатический паспорт. В силу этого я расцениваю часовое задержание Юмашевой сотрудниками ФБР как абсолютно противоправное. Посольство РФ в США уже направило ноту протеста. Ожидаем реакции и объяснения со стороны американских властей", - написал Слуцкий в своем телеграмм-канале.

"По своим каналам намерены также выяснять причины произошедшего", - добавил он.

Слуцкий отметил, что задержание и допрос ФБР депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка - "неслыханной наглости провокация".

"США, развязав дипломатическую войну еще в 2016 году, продолжают действовать низко и подло, против всех правил", - заявил российский парламентарий.

Глава фракции партии "Единая Россия" в российском парламенте Сергей Неверов считает, что инцидент с Юмашевой - это повод задуматься об участии в мероприятиях на территории США.

"Случай с Ингой Юмашевой говорит о том, что нам всем стоит задуматься об участии в подобных мероприятиях на территории США", - сказал Неверов журналистам в воскресенье.

По словам лидера единороссов, Юмашева в Госдуме координирует работу группы по связям с Конгрессом США ми прибыла для участия в форуме "Диалог Форт-Росс" по приглашению американской некоммерческой организации.

"В таких ситуациях НКО должны в полной мере заниматься обеспечением визита, что, как мы видим, сделано не было", - сказал Неверов.

Российский парламентарий подчеркнул, что "действия американских властей в данном случае недопустимы и отчетливо показывают, что в США есть силы, желающие сделать все возможное для ухудшения двусторонних отношений, исключения возможности нормального диалога наших стран".

"Американская сторона представит внятные объяснения причин произошедшего, хотя, если судить по последним событиям (в частности, с невыдачей виз некоторым членам российской делегации, планировавшим принять участие в работе первого комитета Генассамблеи ООН), верится в это с трудом", - добавил Неверов.

Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев также назвал безобразной ситуацию с задержанием и допросом депутата Госдумы Инги Юмашевой в США.

"Безобразная (другого определения нет и быть не может) история с задержанием и допросом моей коллеги, депутата Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка", - написал Косачев на своей странице в "Фейсбуке".

Сенатор сообщил, что знает Юмашеву давно по активной совместной работе "на международном треке", в том числе американском.

"В качестве координатора думской группы по связям с Палатой представителей Конгресса США Инга сделала очень много для сохранения хотя бы минимального диалога с американскими парламентариями, да и на этот раз была в США с сугубо гуманитарной миссией в рамках замечательного и так нужного нашим народам проекта "Диалог Форт-Росс", - отметил Косачев.

По его словам, "американские спецслужбы творят что хотят, невзирая ни на миссию, ни на дипломатический статус, ни на элементарные приличия в межгосударственных отношениях".

"От этой истории очень дурно пахнет. Пока авторство провокации - за спецслужбами. Но если от этих действий не дистанцируются конгрессмены, равно как и президент США, дурной запах распространится и на Холме с Белым домом. Дополнительно отравляя и без того затхлую атмосферу двусторонних отношений", - полагает сенатор.

Ранее посольство РФ в Вашингтоне направило ноту протеста в госдепартамент США в связи с допросом депутата Госдумы Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.

Посол РФ в США Анатолий Антонов пояснил, что после задержания сотрудник ФБР около часа допрашивал Юмашеву в отдельной комнате. После допроса, по его утверждению, этот сотрудник предложил депутату продолжить общение "в другой, неформальной обстановке".

"Считаем такие действия неприемлемыми, возмутительными. Рассчитываем, что нам объяснят, что значат такого рода зондажные подходы к депутату Государственной думы", - приводятся слова Антонова в сообщении посольства, опубликованном в "Фейсбуке". Дипломат предположил, что США таким образом пытаются сорвать форум "Диалог Форт-Росс".

Ранее стало известно, что представители российского МИДа не смогли принять участие в форуме "Диалог Форт-Росс" из-за отказа США выдать им визы.

До этого Соединенные Штаты отказали в визах, которые требовались для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, десяти сотрудникам МИД РФ, главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину, главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому и главе комитета по международным делам Совета Федерации Константину Косачеву.