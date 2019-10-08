Самая холодная осенняя ночь выдалась в Москве

08.10.19 08:25

© РИА Новости. Максим Блинов

8 октября. Interfax-Russia.ru - Температура воздуха в ночь на вторник на базовой столичной метеостанции на ВДНХ опустилась до плюс 0,5 градуса, сообщили "Интерфаксу" с метеобюро Москвы и области.

"Это минимальное значение температуры в Москве с начала осеннего сезона, сутками ранее она опускалась до плюс 0,8 градуса", - уточнил собеседник агентства.

При этом, по его словам, минувшей ночью в Подмосковье практически повсеместно отмечены небольшие заморозки.

Согласно прогнозам синоптиков, во вторник днём температура воздуха поднимется до 4-6 градусов тепла, по области до 3-8 градусов, существенных осадков не ожидается. В последующие дни недели ожидается постепенное потепление, и в воскресенье днём воздух в Москве и области может прогреться до 10-15 градусов тепла.