Первая выставка, посвященная современному искусству Кавказа, откроется в Москве

08.10.19 10:20

Фото с официального сайта мэра Москвы

8 октября. Interfax-Russia.ru - Более 100 художников представят свои работы на первой биеннале современного искусства Кавказа "В поисках идентичности", которая откроется 25 октября в центре дизайна Artplay, сообщает во вторник сайт столичной мэрии.

"Свои работы покажут осетинские скульпторы, представители махачкалинской школы графики и фотохудожники из Республики Дагестан и Израиля. Здесь представят проекты о жизни молодежи в Нальчике, предметы искусства из керамики и арджэна - традиционной адыгской (черкесской) циновки, а также необычные работы из войлока", - говорится в сообщении.

Гостей ожидает музыкальная экспериментальная программа, а также лекции, публичные дискуссии и мастер-классы, посвященные традиционным ремеслам. Выставка будет работать до 31 октября, уточняется в сообщении.

"Посетителям покажут инсталляцию осетинского художника Темболата Гугкаева, посвященную памяти жертв бесланской трагедии. Также на выставке появятся граффити художника Руслана Магомедова, который в дни открытия биеннале распишет территорию Artplay", - сообщается на сайте.

Куратор проекта Заира Астемирова, слова которой цитирует сайт, подчеркнула, что "акцент поставлен на республиках Северного Кавказа в составе России как на зоне ответственности".

"Своим появлением биеннале впервые вводит термин "кавказское современное искусство" в международный культурный контекст", - добавила она.