Программа реновации жилья в Новой Москве завершится в 2023 году

08.10.19 11:19

© РИА Новости. Евгений Биятов

8 октября. Interfax-Russia.ru - Первые дома для переселенцев программы реновации в Новой Москве будут готовы в следующем году, сообщил "Интерфаксу" глава департамента развития новых территории столицы Владимир Жидкин во вторник.

"В настоящее время развернуты работы по строительству домов на площадках в Ватутинках, Щербинке, Мосрентгене и поселке Шишкин лес. Завершение работ по этим участкам обеспечит выполнение программы реновации примерно на 70%", - рассказал Жидкин.

По его словам, первые дома на этих площадках будут готовы принять новоселов уже в следующем году.

Жидкин также напомнил, что в программу реновации в ТиНАО включено более двухсот жилых многоквартирных домов.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. Она затронет более 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир. Сейчас в программу входят 5 173 дома.