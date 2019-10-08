Почти 500 тыс. москвичей за четыре месяца прошли диспансеризацию в парках столицы

08.10.19 11:46

Фото с официального сайта мэра Москвы

8 сентября. Interfax-Russia.ru - Власти Москвы назвали беспрецедентным число людей, прошедших за лето и сентябрь первый этап диспансеризации, который прошел в павильонах, размещенных в столичных парках.

"Летний тест здоровья" завершился 6 октября, в результате этого проекта 430 тысяч москвичей прошли первый этап диспансеризации. Ничего подобного никогда не было ни в практике московского здравоохранения, ни в стране и нам не известны аналогичные примеры в мире, чтобы за четыре летних месяца обследование прошло такое количество граждан. Это беспрецедентный проект",- сообщил на пресс-конференции во вторник глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Он отметил, что в следующем году проект будет продолжен, а количество площадок увеличено.

По словам главы департамента, в этом году в 46 парках были установлены комфортные, современные павильоны, в которых работали почти 200 сотрудников поликлиник.

Хрипун считает, что проект себя полностью оправдал. "Не все москвичи имели желание и время прийти в поликлинику проверить здоровье, чтобы привлечь внимание, мы решили прийти туда, где людей много. Почти 80% тех, кто пришёл в павильоны - это люди трудоспособного возраста",- сказал он.

Как сообщил Хрипун, результаты диспансеризации напрямую попадали в электронные медицинские карты москвичей.

"Много нового появилось за четыре месяца, результаты диспансеризации попадали в электронные медицинские карты москвичей, туда же впервые автоматически попадали лабораторные анализы",- сказал он.

Глава департамента также сообщил, что в 15 тысяч лабораторных анализов медики нашли отклонения. "Если мы видели отклонения, то отправляли соответствующее сообщение москвичам, что есть изменения и мы советуем обратиться к врачу в поликлинике",- сказал он.

Хрипун отметил, что некоторые тесты, которые проходили в павильонах, выходили за рамки установленного норматива первого этапа диспансеризации, например, расширенный анализ крови, флюорография, УЗИ и др.