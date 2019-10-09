Москвичи проголосуют за проект наземного метро

09.10.19 10:02

© РИА Новости. Алексей Куденко

9 октября. Interfax-Russia.ru - В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование, посвященное Московским центральным диаметрам, сообщает сайт мэра столицы.

"Москвичам предстоит ответить на четыре вопроса. В первую очередь жители обозначат свое отношение к наземному метро, а также расскажут, каким видом транспорта они пользуются чаще всего", - поясняется на сайте.

В списке вариантов ответа - метро, электрички, наземный общественный транспорт, личный автомобиль, такси или каршеринг, велосипеды и самокаты, а также "передвигаюсь пешком".

Жителям столицы также предлагшается ответить, как часто они бывают в районах, где проходят новые линии, а также планируют ли пользоваться наземным метро.

По данным московских властей, запуск МЦД позволит быстрее добираться до центра и других районов Москвы более 3,7 млн пассажиров.

Проект Московских центральных диаметров предусматривает запуск пассажирских поездов по радиальным железнодорожным направлениям через центр столицы. МЦД-1 "Одинцово-Лобня" (52 км) и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" (80 км) готовятся к открытию в ноябре текущего года. Они будут включать 57 станций с 19 пересадками на метро, МЦК (Московское центральное кольцо) и радиальные железнодорожные направления. В перспективе количество станций будет увеличено до 66, а число пересадок - до 27.

После открытия первых двух диаметров планируется запустить еще три: Зеленоград-Раменское, Апрелевка-Железнодорожный и Пушкино-Домодедово. Как ожидается, все пять диаметров общей протяженностью 375 км со 186 станциями заработают до конца 2024 года.