Произошедшее на Байкале землетрясение ощутили в Иркутске

10.10.19 09:13

© РИА Новости. Евгений Биятов

10 октября. Interfax-Russia.ru - Подземный толчок был зафиксирован в четверг в акватории озера Байкал вблизи иркутского поселка Большое Голоустное, разрушений нет, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону в четверг.

"Землетрясение ощущалось в нескольких населенных пунктах, наиболее интенсивно - в поселке Большое Голоустное на берегу Байкала, где в превентивных целях эвакуировали школу. По предварительным данным, повреждений жилых домов, объектов социальной инфраструктуры и систем жизнеобеспечения нет", - сказал сотрудник пресс-службы.

Согласно оперативной информации Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, подземный толчок магнитудой 3,7 был зафиксирован в 12:11 по местному времени. Энергетический класс 11,6. В Иркутске ощущались толчки силой 4 балла.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в точке с координатами 52.06 северной широты 105.63 восточной долготы в акватории Байкала в 15 км от поселка Большого Голоустного, в котором ощущалось 5 баллов. Интенсивность в эпицентре - 6 баллов.

Подземный толчок силой 3-4 балла ощущался в 16 крупных населенных пунктах Иркутской области, среди которых города Ангарск, Шелехов, Усолье-Сибирское и популярный у туристов байкальский поселок Листвянка.

Толчок с аналогичной силой также ощутили жители более 10 населенных пунктов соседней республики Бурятия, в том числе города Бабушкин (4 балла) и поселка Танхой (3 балла).