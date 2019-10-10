Рабочий пострадал при обрушении породы на шахте в Хакасии

10.10.19 09:30

© РИА Новости. Александр Кряжев

10 октября. Interfax-Russia.ru - Спасатели работают на месте "частичного обрушения" породы на шахте "Северной" (ПАО "Коммунаровский рудник") в Ширинском районе Хакасии, в результате которого пострадал один рабочий.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в районной единой дежурно-диспетчерской службе в четверг, "произошло частичное обрушение породы, один человек был поднят на поверхность спасателями и госпитализирован, у него диагностирована тупая травма живота и есть подозрение на перелом таза".

Сотрудник ведомства уточнил, что в шахте на момент происшествия находились 44 человека, все они эвакуированы, на месте работают сотрудники военизированной горноспасательной части.

В Главном управлении МЧС по республике Хакасия в четверг подтвердили, что травмированный при обрушении породы на шахте "Северная" горняк находится в больнице, его здоровью ничего не угрожает.

По данным ведомства, инцидент произошел в 10:15 утра (6:15 мск), пострадавшего на поверхность подняли дежурные спасатели.

"Дежурившие на месте горноспасатели МЧС России доставили 36-летнего мужчину на поверхность и передали бригаде "скорой помощи". Его здоровью ничего не угрожает", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Обрушение породы произошло на глубине 170 метров, работа шахты не была нарушена. По данным МЧС, эвакуация шахты не проводилась.

По данным сайта "Коммунаровского рудника", на шахте "Северная", эксплуатируется более 70 км. подземных выработок, предприятие занимается добычей золота.

По данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс, ПАО "Коммунаровский рудник" зарегистрировано в селе Коммунар Ширинского района Хакасии, основной профиль - добыча руд и песков драгоценных металлов. Владельцем ПАО является АО "Южуралзолото Группа Компаний" (Челябинская область). Чистая прибыль ПАО "Коммунаровский рудник" в 2018 году составила 2,043 млрд рублей.