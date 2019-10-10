ЗАГС: в Москве родились малыши Ричард Лев, Александр Поль и 26 Хабибов

10.10.19 09:50

© РИА Новости. Владимир Богатырев

10 октября. Interfax-Russia.ru - Родители продолжают выбирать своим малышам, родившимся в Москве, необычные варианты имен, заявила начальник столичного управления ЗАГС Елена Ефремова в четверг.

В 2019 году мальчиков называли Ричард Лев, Александр Поль, Цезарь и Огнеслав, приводятся слова Ефремовой на сайте мэрии Москвы.

По ее информации, 34 мальчика получили имя Добрыня, а 26 малышей назвали Хабибом.

Для девочек достаточно популярным именем стала Есения (315 новорожденных). Самыми редкими оказались имена Лукерия, Евфросинья и Феофания.

Мальчиков в Москве чаще всего называли Александром - такое имя получили более 2200 малышей. Популярным именем для девочек стало София (Софья), так назвали более 2400 детей

По данным ЗАГС, среди наиболее востребованных мужских имен в 2019 году также оказались Михаил, Максим, Иван, Артем, Дмитрий, Даниил, Марк, Лев и Матвей.

Девочек в Москве чаще всего называли Мария, Александра, Анна, Алиса, Виктория, Полина, Анастасия, Елизавета и Ева.