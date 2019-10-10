Сбербанк пока не получал претензий от клиентов в связи с утечкой данных

10.10.19 12:13

© РИА Новости. Максим Богодвид

10 октября. Interfax-Russia.ru - Сбербанк пока не получал претензий от клиентов после публикации информации об утечке данных о 5 тыс. кредитных карт Уральского банка Сбербанка, сообщил вице-президент, директор правового департамента Сбербанка Игорь Кондрашов журналистам в четверг.

"Пока претензий не было", - сказал Кондрашов.

По его словам, если претензии будут, банк готов общаться с клиентами.

Кондрашов также отметил, что в настоящее время дело находится в компетенции правоохранительных органов.

"Мы рассчитываем, что ему будет дана вот этими органами надлежащая оценка. Посмотрим, как оно будет развиваться", - добавил Кондрашов.

Как сообщалось, в конце сентября сотрудник Сбербанка России продал несколькими траншами в совокупности данные о 5 тыс. кредитных карт Уральского банка Сбербанка одной из преступных групп.

Банк уточнил, что скомпрометированные карты перевыпущены, угрозы для средств клиентов нет.

По данному факту Сбербанк обратился в правоохранительные органы, ЦБ РФ и Роскомнадзор.