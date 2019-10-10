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10.10.19 12:13
Сбербанк пока не получал претензий от клиентов в связи с утечкой данных
"Пока претензий не было", - сказал Кондрашов.
По его словам, если претензии будут, банк готов общаться с клиентами.
Кондрашов также отметил, что в настоящее время дело находится в компетенции правоохранительных органов.
"Мы рассчитываем, что ему будет дана вот этими органами надлежащая оценка. Посмотрим, как оно будет развиваться", - добавил Кондрашов.
Как сообщалось, в конце сентября сотрудник Сбербанка России продал несколькими траншами в совокупности данные о 5 тыс. кредитных карт Уральского банка Сбербанка одной из преступных групп.
Банк уточнил, что скомпрометированные карты перевыпущены, угрозы для средств клиентов нет.
По данному факту Сбербанк обратился в правоохранительные органы, ЦБ РФ и Роскомнадзор.
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