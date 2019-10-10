"Дети войны" и труженики тыла в Тверской области получат выплаты к 75-летию Победы

10.10.19 12:37

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

10 октября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял решение о расширении перечня получателей традиционной единовременной денежной выплаты к юбилею Победы в 2020 году, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства.

"К 75-летию Победы в 2020 году по инициативе Игоря Рудени впервые выплату получат труженики тыла, вдовы умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также "дети войны", статус которых был официально утвержден региональным законом в 2019 году", - сказал собеседник агентства.

По его словам, также поддержку традиционно получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и вдовы погибших участников Великой Отечественной войны.

"Таким образом, губернаторские выплаты в 2020 году получат более 107 тысяч жителей Верхневолжья. На эти цели из бюджета Тверской области планируется выделить свыше 200 млн рублей", - добавил собеседник агентства.