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10.10.19 12:37
"Дети войны" и труженики тыла в Тверской области получат выплаты к 75-летию Победы
"К 75-летию Победы в 2020 году по инициативе Игоря Рудени впервые выплату получат труженики тыла, вдовы умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также "дети войны", статус которых был официально утвержден региональным законом в 2019 году", - сказал собеседник агентства.
По его словам, также поддержку традиционно получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и вдовы погибших участников Великой Отечественной войны.
"Таким образом, губернаторские выплаты в 2020 году получат более 107 тысяч жителей Верхневолжья. На эти цели из бюджета Тверской области планируется выделить свыше 200 млн рублей", - добавил собеседник агентства.
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