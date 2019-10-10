НМИЦ: сокращение кадров в Институте детской онкологии не планируется

10.10.19 13:05

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

10 октября. Interfax-Russia.ru - Кадровые сокращения в Научном медицинско-исследовательском центре (НМИЦ) имени Блохина не затронут Институт детской онкологии и гематологии (НИИ ДОиГ), откуда увольняются сотрудники, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе НМИЦ в четверг.

"В онкоцентре пять клинических институтов, в которых работают 3 500 сотрудников. В детском институте - 135 человек. Учитывая переезд в новый корпус с 250 койками, их (сотрудников - ИФ) нужно еще больше. Поэтому из НИИ ДОиГ директор, конечно, никого не собирался увольнять", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе НМИЦ в четверг.

В интервью "Известиям", опубликованном в четверг утром, директор НМИЦ им. Блохина Иван Стилиди заявил, что из НИИ уволены пять сотрудников, заявления еще троих скоро будут подписаны.

Стилиди отметил, что "штат (НИИ ДОиГ - ИФ) необходимо увеличивать, и я всех вижу в новой структуре центра".

А в целом в НМИЦ, по его словам, "чтобы выдерживать показатели на должном уровне, необходимо сокращать штат". "Это очень сложная задача, потому что здесь нужно резать по живому. Пострадают в первую очередь возрастные сотрудники, которые были нашими наставниками. Поэтому стараемся изменить организацию лечебного процесса так, чтобы сохранить коллектив. По согласию сотрудника возможен перевод на полставки", - сказал директор.

По словам Стилиди, таких людей "больше тридцати".

Он признал, что в центре действительно были финансовые проблемы - из-за этого был уволен его заместитель Виктор Молостов.

"Я его уволил, потому что он ослабил контроль над работой финансово-хозяйственного отдела, что привело к несогласованности действий внутри службы. Из-за этого и возникли материальные проблемы в июле - был дефицит средств, и нам пришлось снизить зарплаты на 40-50%", - сказал Стилиди.

При этом директор заявил, что у него нет информации, что Молостов завышал закупочные цены или занимался другими махинациями.

Вместе с тем Стилиди подчеркнул, что намерен решить финансовые проблемы до конца этого года: "Мы приняли меры. Я обратился к министру здравоохранения с просьбой поддержать нас в сложный период, чтобы мы сохранили фонд оплаты труда".

Директор также заверил, что будет продолжать бороться с коррупцией в центре. Отвечая на вопрос о том, уверен ли он, что удалось справиться с поборами, "тарифами" на те или иные услуги, директор сказал: "Если бы я был в этом уверен абсолютно, я бы мог почивать на лаврах. Это процесс долгий, неимоверно тяжелый. Но я считаю, что за полтора года мы достигли определенного результата, порушив эти схемы, открыв двери. И будем неукоснительно продолжать это делать".

Как сообщал замдиректора центра Максим Рыков ранее, около 10-12 врачей подали заявления об увольнении из НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ Блохина. В НМИЦ пока лежат шесть заявлений об увольнении, пять из них подписаны.

Он также сообщил, что из центра уходят и медсестры, многие врачи также решают, что делать - их зарплаты в последние месяцы были около 3-5 тысяч рублей. По его оценке, в настоящее время около 50 медсестер НМИЦ подыскивают новое место работы. Пресс-служба центра заявила, что информация о таких зарплатах и об увольнении медсестер является ошибочной.

Ранее увольняющиеся из НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ имени Блохина сообщили об указании Минздрава не принимать их на работу в другие государственные клиники, в Минздраве это опровергли.

Стилиди заверял, что дети с уходом врачей не останутся без "специализированной, высококвалифицированной, экспертной помощи".

До 10 октября в НМИЦ Блохина в связи с увольнением врачей работает комиссия Минздрава. Увольняющиеся врачи заявили, что комиссия состоит из людей, которые участвовали в назначении нового директора Светланы Варфоломеевой, из-за политики которой врачи и приняли решение уйти.