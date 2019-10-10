Фонд защиты дольщиков для достройки проблемных домов создадут в Москве

10.10.19 15:51

© РИА Новости. Алексей Куденко

10 октября. Interfax-Russia.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о создании столичного Фонда защиты прав дольщиков, сообщается на сайте мэрии.

"Правительство Москвы постановляет учредить Московский фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства, являющийся унитарной некоммерческой организацией в организационно-правовой форме фонда", - говорится в тексте постановления.

Как отмечается, контроль за выполнением постановления возложен на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

Согласно документу, финансовое обеспечение деятельности фонда будет осуществляться за счет его собственных средств, средств бюджета города и иных поступлений в соответствии с законодательством. В случае неисполнения фондом своих обязательств город будет нести субсидиарную ответственность.

Помимо Хуснуллина в совет Фонда также вошли председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, зампредседателя Москомстройинвеста Екатерина Храмова, первый зампредседателя комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Андрей Сухов и замглавы департамента строительства Александр Ломакин.

Как сообщалось, Фонд будет иметь приоритетное право на достройку проблемных объектов, находящихся в банкротстве, а его создание завершится в октябре 2019 года.

Напомним, в июне текущего года Госдума и Совфед одобрили пакет законов о долевом строительстве. В частности, один из документов предполагает создание в регионах некоммерческих организаций (НКО) в форме региональных фондов, которые будут достраивать долгострои на средства компенсационного фонда, федерального, регионального и муниципального бюджетов.