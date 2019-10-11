Более 20 газовых заправок планируется построить в Воронежской области

11.10.19 13:55

© РИА Новости. Максим Богодвид

11 октября. Interfax-Russia.ru - Власти Воронежской области планируют в ближайшие четыре года разместить в регионе более двух десятков газовых заправок, сообщает пресс-служба облправительства.

"Нам нужно будет в течение четырех лет построить на территории области больше 20 заправок. Поскольку программа предполагает, что газомоторное топливо будет использоваться не только коммунальной техникой, пассажирским транспортом в пределах населенных пунктов, но и грузовой техникой, то, соответственно, строительство газомоторных заправок необходимо и в городах, и на трассах. Мы должны активно включиться в работу по расширению газомоторного рынка", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Александра Гусева.

Губернатор поставил задачу перед профильными ведомствами подготовить "дорожные карты", предусматривающие решение комплекса соответствующих вопросов, в том числе связанных с популяризацией перевода транспорта на газомоторное топливо.

"У нас должна появиться схема размещения объектов. Это нужно делать уже сейчас. Расположение заправок мы должны увязывать с соседними регионами, чтобы две станции не появились на границе рядом друг с другом", - отметил Гусев.

Отмечается, что в настоящее время департамент промышленности и транспорта Воронежской области разрабатывает порядок предоставления субсидий на строительство автомобильных газонакопительных компрессорных станций (АГНКС) в регионе и план мероприятий по развитию рынка природного газа, так как наличие этих нормативных правовых актов является одним из условий предоставления межбюджетных трансфертов.

С февраля 2014 года Воронежская область является одним из 20 пилотных субъектов, реализующих проекты по переводу транспортных средств и техники на природный газ. Объем его потребления в качестве моторного топлива на территории региона в 2018 году составил 7,5 млн куб. метров. В настоящее время в регионе действует 11 объектов заправки природным газом.