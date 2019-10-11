Сбербанк обещает отменить "банковский роуминг" в 2020 году

11.10.19 14:13

© РИА Новости. Илья Питалев

11 октября. Interfax-Russia.ru - Сбербанк намерен в следующем году отменить так называемый "банковский роуминг", или комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка", сообщил журналистам президент - председатель правления Сбербанка России Герман Греф.

"Мы уже на пути к этому. У нас год уже идет и соответствующий разговор с Федеральной антимонопольной службой, и у нас идут на эту тему уже эксперименты. В один день это сделать нельзя. И в следующем году у нас по плану будет раскатка других решений, которые мы сейчас не хотим пока комментировать, которые уберут эту оплату", - сказал он.

При этом Греф напомнил, что 95% всех межрегиональных переводов клиентов банка - бесплатные.

"У нас 5% платежей всего проходят с комиссией, она не самая удачная, это правда. Логически, экономически ее обосновать сложно, но это никого отношения к "банковскому роумингу" не имеет", - отметил он.

"Мы сейчас меняем модель монетизации, в следующем году мы ее точно поменяем. Когда мы подключимся к системе быстрых платежей, сейчас процесс идет, собственно говоря, эта система будет реализована. Поэтому мы немножко затянули со сменой модели монетизации. Нам нужно было изменит модель монетизации раньше. Мы только с апреля месяца начали вводить различные эксперименты с тем, чтобы понять, что будет адекватно, что будет воспринято клиентом", - пояснил он.

В настоящее время за переводы между физлицами, обслуживающимися в разных территориальных банках Сбербанка, взимается комиссия в 1%.

Как ранее сообщал источник "Интерфакса" в финансово-экономическом блоке правительства, законопроект об отмене комиссий за межрегиональные переводы физлиц в рамках одного банка доработан, ведомства урегулировали все разногласия.

Законопроект был разработан ФАС совместно с ЦБ РФ и Минфином. Предполагаемые законопроектом изменения будут вноситься в статью 29 закона "О банках и банковской деятельности".