Набраться терпения: авиасообщение между РФ и Грузией может вскоре возобновиться
  
Деньги на ветер: эксперт назвал новую магистраль Москва-Санкт-Петербург лишней тратой
   
Утечка растет: данные 5 тыс. клиентов Сбербанка продали мошенникам
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
02.10.19   14:10

17.09.19   14:04
 
Главные события
11.10.19 14:13

Сбербанк обещает отменить "банковский роуминг" в 2020 году

© РИА Новости. Илья Питалев
11 октября. Interfax-Russia.ru - Сбербанк намерен в следующем году отменить так называемый "банковский роуминг", или комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка", сообщил журналистам президент - председатель правления Сбербанка России Герман Греф.

"Мы уже на пути к этому. У нас год уже идет и соответствующий разговор с Федеральной антимонопольной службой, и у нас идут на эту тему уже эксперименты. В один день это сделать нельзя. И в следующем году у нас по плану будет раскатка других решений, которые мы сейчас не хотим пока комментировать, которые уберут эту оплату", - сказал он.

При этом Греф напомнил, что 95% всех межрегиональных переводов клиентов банка - бесплатные.

"У нас 5% платежей всего проходят с комиссией, она не самая удачная, это правда. Логически, экономически ее обосновать сложно, но это никого отношения к "банковскому роумингу" не имеет", - отметил он.

"Мы сейчас меняем модель монетизации, в следующем году мы ее точно поменяем. Когда мы подключимся к системе быстрых платежей, сейчас процесс идет, собственно говоря, эта система будет реализована. Поэтому мы немножко затянули со сменой модели монетизации. Нам нужно было изменит модель монетизации раньше. Мы только с апреля месяца начали вводить различные эксперименты с тем, чтобы понять, что будет адекватно, что будет воспринято клиентом", - пояснил он.

В настоящее время за переводы между физлицами, обслуживающимися в разных территориальных банках Сбербанка, взимается комиссия в 1%.

Как ранее сообщал источник "Интерфакса" в финансово-экономическом блоке правительства, законопроект об отмене комиссий за межрегиональные переводы физлиц в рамках одного банка доработан, ведомства урегулировали все разногласия.

Законопроект был разработан ФАС совместно с ЦБ РФ и Минфином. Предполагаемые законопроектом изменения будут вноситься в статью 29 закона "О банках и банковской деятельности".

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  11.10.19 13:44
Глава СПЧ сомневается в возможности передачи "дела Голунова" в ФСБ
.
  11.10.19 13:11
Потепление до +15 ожидается в Москве
.
  11.10.19 10:53
Защита просит Генпрокуратуру передать "дело Голунова" ФСБ
.
  11.10.19 10:38
Протяженность линий Московского метрополитена к 2024г достигнет 574 км
.
  11.10.19 06:42
Женщина, организовавшая вывод за рубеж более 1 млрд руб., задержана в Москве
.
  10.10.19 15:51
Фонд защиты дольщиков для достройки проблемных домов создадут в Москве
.
  10.10.19 14:27
Девелопер Худоян останется в СИЗО до середины ноября
.
  10.10.19 14:24
У манула из Московского зоопарка обнаружена злокачественная опухоль
.
  10.10.19 13:05
НМИЦ: сокращение кадров в Институте детской онкологии не планируется
.
  10.10.19 13:02
Комиссия Минздрава выявила серьезные нарушения в НМИЦ им.Блохина


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket