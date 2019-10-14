Москвичи стали чаще арендовать землю под строительство частных домов

14.10.19 11:38

© РИА Новости. Нина Зотина

14 октября. Interfax-Russia.ru - Спрос на аренду участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) у москвичей вырос в четыре раза за два года, сообщили в пресс-службе департамента городского имущества столицы в понедельник.

"Если в 2017 году по итогам городских торгов было арендовано семь земельных участков для индивидуального жилищного строительства, с начала 2019 года число арендованных участков возросло в четыре раза", - отметили в пресс-службе.

Как пояснил заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, с начала года по итогам проведенных торгов на право аренды участков для ИЖС было арендовано 29 объектов общей площадью 3,64 га.

"Основная часть земель расположена в Троицком административном округе", - отметил он.

Наиболее популярны участки для индивидуального строительства в новой Москве, они занимают около 50% от общего числа арендованных земель для ИЖС.

"Это связано не только с удачным местоположением объектов, но и привлекательной ценой: по итогам последних аукционов в среднем годовая аренда участка площадью порядка 0,1 га обошлась в 250 тыс. рублей", - отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Согласно условиям договора, арендаторы могут построить капитальные объекты на участках в течение 1 года и 6 месяцев, после чего они могут выкупить землю у города или заключить договор долгосрочной аренды на 49 лет.