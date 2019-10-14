Венецианскую карусель установили вне зоны аттракционов на "Острове Мечты"

14.10.19 12:52

© РИА Новости. Алексей Куденко

14 октября. Interfax-Russia.ru - Венецианскую карусель установили на главной площади городского променада "Острова Мечты", сообщили в пресс-службе проекта.

"Венецианская карусель - аттракцион вне времени. Именно поэтому мы решили установить её за пределами зоны с аттракционами. Прокатиться на ней смогут даже те посетители "Острова Мечты", которые решили прогуляться по городскому променаду, не покупая билет в тематический парк", - пояснил Иван Шоль, технический директор тематического парка.

Карусель высотой 9,5 метров и диаметром 11,5 вместит одновременно до 82 человек.

В пресс-службе добавили, что центральный атриум "Острова Мечты" будет стилизован под столичную площадь и станет главным местом отдыха городского променада. Там разместятся кафе и рестораны, магазины, а также стилизованные пространства. Здесь же будут расположены кинотеатр и концертный зал. Центральный атриум накроет самый большой в Европе стеклянный купол площадью 8,6 тысяч квадратных метров.

Всего в городском променаде "Острова Мечты" будет четыре улицы, каждая из которых повторит архитектурные стили зарубежных городов.

"Остров Мечты" - это первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений, строящийся в Москве, в Нагатинской пойме. Инвестиции в проект составляют $1,5 млрд.

Открытие парка запланировано на конец 2019 года.