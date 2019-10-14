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Путин поручил до ноября компенсировать авиакомпаниям допрасходы на топливо за прошлый год

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
14 октября. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 ноября компенсировать авиакомпаниям дополнительные расходы на топливо, понесенные в 2018 году.

"Обеспечить выделение в 2019 году из резервного фонда правительства РФ средств на компенсацию расходов авиакомпаний в связи с ростом стоимости авиационного топлива в 2018 году", - говорится в перечне поручений президента по итогам заседания президиума Госсовета 4 сентября. Перечень опубликован на сайте Кремля в понедельник.

По данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), авиакомпании РФ закончили 2018 год с общим операционным убытком в более 70 млрд рублей. Основной причиной этого назывался резкий рост стоимости керосина: затраты на него возросли более чем на 40%, заявляли в ассоциации.

Минтранс РФ еще в прошлом году предлагал выделить из бюджета около 23 млрд рублей, которые покрыли бы примерно половину допрасходов авиакомпаний на топливо. Параллельно АЭВТ просила правительство увеличить для перевозчиков сумму налогового вычета из акциза на керосин - с помощью повышения коэффициента с нынешних 2,08 до 3,5. Однако ни то, ни другое решение принято не было.

В июне этого года вопрос резко подорожавшего авиатоплива и, как следствие, аномального роста стоимости билетов в ходе "прямой линии" поднял Владимир Путин. Он связал это с отсутствием авиакеросина в системе расчетов обратного акциза на нефть с демпфером, назвав это "явным упущением", и поручив правительству исправить ситуацию. С 1 августа механизм заработал: если экспортная стоимость авиатоплива с учетом таможенной пошлины и затрат на логистику превышает 48,3 тыс. руб. за тонну, перевозчики могут претендовать на субсидии из бюджета.

Но авиакомпании сочли установленную планку демпфера завышенной. На это, в частности, обращал внимание гендиректор "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) Виталий Савельев. "Это, безусловно, позитивный шаг. Но, на наш взгляд, параметры механизма рассчитаны только на стрессовый сценарий: уровень цен на топливо, с которого начинает рассчитываться компенсация авиакомпаниям, завышенный. Исходя из конъюнктуры 2018 года, механизм сработал бы только в 4 месяцах - когда были пики всплеска котировок и одновременно резкий рост курса доллара", - говорил Савельев в интервью "Интерфаксу".

Позднее, в октябре, Минтранс сообщил, что предлагает снизить планку демпфирующего механизма для авиакеросина с 48,3 тыс. до 40 тыс. рублей за тонну. Кроме того, ведомство по-прежнему поддерживает позицию "о необходимости единовременной поддержки авиационной отрасли и возмещения авиакомпаниям части затрат за 2018 год, связанных с ростом стоимости авиатоплива в российских аэропортах", говорил "Интерфаксу" представитель Минтранса. Размер необходимых субсидий он не уточнял.

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