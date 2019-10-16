Температура в Москве опустилась до минимума с начала осени

16.10.19 08:43

© РИА Новости. Алексей Филиппов

16 октября. Interfax-Russia.ru - Температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ к 7:00 среды опустилась до плюс 0,1 градуса, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы и области.

"В течение дня вторника и в ночь на понедельник температура плавно понижалась и к утру опустилась до плюс 0,1 градуса, что стало минимальным значением с начала осени. Прежний минимум зафиксирован 8 октября - плюс 0,4 градуса", - уточнил собеседник агентства.

При этом, по его словам, в Московской области в большинстве районов минувшей ночью отмечены заморозки. Так, в Михайловском температура опускалась до минус 1,2 градуса, в Истринском районе - 2,8 градуса мороза.

Днём в среду при облачной с прояснениями погоде воздух в Москве прогреется до 9-11 градусов тепла, по области до 7-12 градусов, осадков не ожидается.

По предварительным прогнозам синоптиков, до конца текущей недели заморозков в столичном регионе больше не ожидается, температура днём 17 октября в Москве составит 14-16 градусов тепла, 18 октября - 10-12 градусов, в выходные - около плюс 10-15 градусов.

Пока средняя температура в октябре в Москве на 1,8 градуса опережает климатическую норму, а с начала осени - на 1,6 градуса.