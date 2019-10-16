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Выставка ретроавтомобилей откроется в Парке Горького 19 октября

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
16 октября. Interfax-Russia.ru - Более 50 моделей легковых машин 1950-1980-х годов покажут на выставке в Парке Горького 19 октября в честь Дня автомобилиста, сообщает сайт мэра Москвы.

"Гостям Парка Горького покажут более 50 моделей легковых машин 1950-1980-х годов, произведенных в разных странах. В их числе автомобили таких знаменитых марок, как Chevrolet, Pontiac, Buick, Dodge и Cadillac. Самый старший экспонат - Chevrolet Impala, которому в этом году исполнился 61 год", - говорится в сообщении.

Экспозицию разместят на площадке возле Театра Стаса Намина. Рассказывать об особенностях каждого из экспонатов гостям будут специалисты музея культовых автомобилей "М.О.С.Т.", который стал организатором выставки.

"Любителям ретроавто особенно интересно будет увидеть машины марки Cadillac. Среди них - Cadillac de Ville, или, как его еще называли, "король дорог". Именно эту марку предпочитал американский певец и актер Элвис Пресли. Личная коллекция короля рок-н-ролла состояла из сотен транспортных средств, из которых около ста были автомобили Cadillac", - говорится в сообщении со ссылкой на пресс-службу Парка Горького.

День автомобилиста отмечается в России ежегодно в последнее воскресенье октября. В этом году его будут праздновать 27 октября.

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