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17.10.19 09:30

Благоустройство Ильинки завершено в Москве

© РИА Новости. Евгения Новоженина
17 октября. Interfax-Russia.ru - В центре столицы завершились работы по комплексному благоустройству улицы Ильинка и прилегающих к ней Старопанского, Большого Черкасского, Ветошного, Ипатьевского и Никольского переулков, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Благоустройство Ильинки и прилегающих к ней переулков завершило комплекс работ по развитию городской среды в границах Кремлевского кольца", - сказал Бирюков журналистам в четверг.

Он уточнил, что площадь, на которых велись работы, превысила 5 га.

Заммэра напомнил, что Ильинка была одной из самых загруженных для автомобилистов улиц в центре Москвы.

"Чтобы решить эту проблему, изменили схему движения. Транзитный проезд по Большому Черкасскому переулку отменили, как и поворот с Новой площади на Малый Черкасский переулок. Теперь автомобили поворачивают с Ильинки на Большой Черкасский переулок, двигаются в сторону Малого Черкасского переулка, а затем выезжают на Новую площадь", - пояснил он.

По словам Бирюкова, во время прокладки траншей для устройства кабельной канализации в районе дома 21 был обнаружен фундамент церкви, построенной в конце XVII века и снесенной в 1934 году.

"Обозначить место, где находился храм, было решено с помощью сигнаций из гранитных элементов, возвышающихся над поверхностью земли. В этом сквере, являющемся, по сути дела, музеем под открытым небом, москвичи и гости столицы смогут передохнуть во время прогулок по городу", - добавил глава комплекса городского хозяйства.

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