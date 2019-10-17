Федотов не комментирует слухи об уходе с поста председателя СПЧ

17.10.19 13:16

© РИА Новости. Александр Кряжев

17 октября. Interfax-Russia.ru - Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов не стал комментировать слухи о своем уходе с поста.

"Не комментирую", - сказал Федотов на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что Федотов может уйти с поста в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе (в сентябре ему исполнилось 70 лет).

Одним из наиболее вероятных кандидатов на пост главы СПЧ источник назвал руководителя Общественной палаты Валерия Фадеева.