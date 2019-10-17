Одобрен проект реконструкции ВПП в тюменском "Рощино" за 2,5 млрд рублей

17.10.19 14:27

© РИА Новости. Сергей Русанов

17 октября. Interfax-Russia.ru - Главгосэкспертиза одобрила сметную стоимость проекта реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) тюменского аэропорта "Рощино", сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления строительства Тюменской области, на реконструкцию ВПП планируется направить около 2,5 млрд рублей.

Обновление полосы предусматривает реконструкцию рулежных дорожек и водосточно-дренажной сети, а также установку новых систем светосигнального оборудования, следует из пресс-релиза Главгосэкспертизы.

Кроме того, запланированы вертикальная планировка рабочих зон, реконструкция объектов электроснабжения и метеорологического оборудования, строительство внутрипортовых дорог, устройство сетей связи и управления.

По данным пресс-службы губернатора Тюменской области, реконструкция ВПП позволит увеличить пропускную способность всего аэродрома на 25%, снять существующие ограничения по максимальной взлетной массе воздушных судов и уменьшить число уходов на запасной аэродром при неблагоприятных погодных условиях.

Реконструкция пройдет в рамках государственной программы Тюменской области "Развитие транспортной инфраструктуры до 2022 года".

"Рощино" - аэропорт международного класса с двумя ВПП. Он допущен к приему более 20 типов воздушных судов, в том числе Ту-154, Ил-86 и Boeing-737.