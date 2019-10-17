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17.10.19 15:08
Минобороны: тренировка с пусками крылатых ракет прошла под руководством Путина
"В ходе тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс".
Из акватории Баренцева и Охотского морей ракетные подводные лодки стратегического назначения Северного и Тихоокеанского флотов осуществили пуски баллистических ракет по полигонам "Кура" на Камчатке и "Чижа" в Архангельской области. В то же время надводные корабли Северного флота и Каспийской флотилии произвели пуски высокоточных крылатых ракет "Калибр" из акватории Баренцева и Каспийского морей по целям на берегу, сообщают военные.
"Расчет подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" с государственного испытательного космодрома "Плесецк" выполнил пуск межконтинентальной баллистической ракеты по полигону "Кура" на Камчатке", - говорится в сообщении.
Расчетами комплексов "Искандер" выполнены практические пуски крылатых ракет на полигонах Южного и Восточного военных округов.
"К выполнению задач привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, которые выполнили практические пуски крылатых ракет воздушного базирования по наземным целям на полигонах "Пембой" в Республике Коми и "Кура" на Камчатке", - сказано в сообщении.
Тренировка прошла в рамках стратегических командно-штабных учений "Гром-2019" .
Управление практическими пусками крылатых и баллистических ракет проходило из Национального центра управления обороной РФ.
"В ходе мероприятий осуществлена проверка уровня подготовленности органов военного управления, и навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления подчиненными войсками (силами). Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики", - сказано в сообщении.
15 октября в России началось трехдневное стратегическое командно-штабное учение "Гром-2019" с пусками баллистических и крылатых ракет.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что в ходе маневров планируется осуществить 16 пусков ракет, в том числе межконтинентальных баллистических - "Ярса" и "Синевы", сообщили в Минобороны РФ.
К учению привлекли около 12 тыс. военнослужащих, 213 пусковых установок Ракетных войск стратегического назначения, до 105 летательных аппаратов, из них 5 стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, до 15 надводных кораблей и 5 подводных лодок, 310 единиц боевой и специальной техники.
В учении задействованы аэродромы дальней, военно-транспортной и оперативно-тактической авиации, полигоны военных округов, Северного флота, морские полигоны в Баренцевом, Балтийском, Черном, Охотском и Каспийском морях.
В Минобороны РФ сообщали, что пуски крылатых и баллистических ракет различного базирования будут выполнены по полигонам "Пембой", "Чижа" и "Кура".
На брифинге для военных атташе в понедельник врио начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин сообщил, что учение не направлено против других стран.
Ильин сказал, что пуски крылатых ракет воздушного базирования и авиационных управляемых ракет будут проведены на четырех авиационных полигонах Западного, Южного, Центрального военных округов и Северного флота. "Кроме того, состоятся пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" и баллистической ракеты "Синева" по полигону "Кура", - сказал Ильин.
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