Температурный рекорд 130-летней давности побит в Москве

17.10.19 15:23

© РИА Новости. Сергей Пятаков

17 октября. Interfax-Russia.ru - Новый абсолютный температурный рекорд для 17 октября установлен в Москве, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в четверг.

"К 14:00 температура воздуха на ВДНХ, где расположена базовая метеостанция города, вплотную приблизилась к 18 градусам. Таким образом, превзойден максимум за всю историю метеонаблюдений в Москве, который был установлен 17 октября 1889 года - 17,4 градуса", - рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что к полудню в Москве был побит температурный рекорд дня, установленный 17 октября 1990 года, и четверг стал самым теплым днем за последние 67 лет.

Непрерывные метеонаблюдения ведутся в Москве с 1879 года.