Собянин: младенческая смертность в столице сократилась наполовину

17.10.19 15:42

© РИА Новости. Александр Кондратюк

17 октября. Interfax-Russia.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о сокращении вполовину смертности среди младенцев, а также пообещал улучшить ситуацию с женскими консультациями по Москве.

"Мы многое сделали для роддомов - оснастили новым современным оборудованием. Выстроили вертикаль от женских консультаций до роддома и многофункциональной клиники. В принципе дела неплохо идут в этой области. Вполовину снизилась младенческая смертность, такой показатель уже мирового уровня", - сообщил Собянин во время открытия Центра здоровья семьи ГКБ имени Плетнева.

Он отметил, что не везде в Москве женские консультации в хорошем состоянии, и многие из них находятся даже не в приспособленных зданиях.

"Мы решили заняться этим звеном - оно очень важное, нужное, востребованное", - добавил мэр.

Родильный дом Городской клинической больницы имени Плетнёва, открытый в 1959 году является одним из ведущих медицинских учреждений родовспоможения в Москве. С момента его открытия здесь получили своевременную квалифицированную помощь десятки тысяч рожениц. При роддоме работает женская консультация, к которой прикреплены 198 тысяч жительниц 4 районов Москвы - Измайлово, Северное и Восточное Измайлово, Гольяново.

В новом здании женской консультации будут работать свыше 150 специалистов. Врачи помогут с такими проблемами, как бесплодие и невынашивание беременности. Женщины смогут получить рекомендации по планированию семьи. В специально оборудованном кабинете будет организован прием маломобильных пациенток.

Важнейшем новшеством станет открытие отделения репродукции с центром экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Новейшее оборудование позволит проводить высокотехнологичные процедуры, включая криоконсервацию и хранение биологического материала, в том числе для пациенток с онкопатологией перед проведением комбинированной терапии.

Одной из важнейших специализаций новой консультации станет лечение злокачественных патологий с сохранением репродуктивных функций женского организма.