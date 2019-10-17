|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
17.10.19 16:01
Подводную ВОЛС в Арктике начнут прокладывать в 2021г
"Мы предполагаем, что весь следующий год мы потратим на подготовительные и исследовательские работы. 2021-2022 год, как минимум, мы будем непосредственно заниматься строительством", - сказал Соболев на пресс-конференции в Москве.
По его словам, у проекта есть риски. Для его строительства необходимо согласование с 50 различными ведомствами.
"На сегодняшний момент у нас есть согласованная структура предприятия с иностранными коллегами. Мы ведем переговоры с десятками потенциальных потребителей и сейчас договариваемся о возможных контрактах", - отметил Соболев.
При этом он подчеркнул, что в одиночку профинансировать этот проект, который оценивается в $0,8-1,2 млрд, практически невозможно.
"Безусловно, мы ищем финансовых инвесторов и партнеров, которые нам позволят реализовать этот проект. Чтобы реализовать этот проект мы также просим поддержки со стороны органов власти", - добавил представитель компании.
По мнению "Мегафона", этот проект достоин включения в государственный перечень стратегических проектов, а также включения его в обновляемую стратегию развития Арктики.
"Сейчас мы думаем, какие регионы получат в первую очередь привилегии. На сегодня мы видим несколько таких регионов, включая Чукотку. Сейчас строится континентальная ВОЛС, мы можем существенно дешевле построить такую со стороны Арктики. Сейчас это обсуждается в ведомствах", - добавил Соболев.
Как сообщалось, "Мегафон" и финский инфраструктурный оператор Cinia Oy создали консорциум для строительства океанической оптоволоконной линии по дну Северного Ледовитого океана вдоль России от Хельсинки до Токио. Протяженность ВОЛС составит 10 тыс. км.
Роль "Мегафона" в проекте строительства ВОЛС будет заключаться в помощи с оформлением разрешительной документации на территории РФ. Также оператор удовлетворит и собственные интересы: получит доступ к линии связи как к резервной.
Сейчас в составе международных магистральных сетей нет подводной оптоволоконной линии связи, которая напрямую соединяла бы Европу, прибрежные районы России, Японию и Северную Америку.
Проект возглавит Cinia Oy, партнерами стали японские и скандинавские компании, а также международные финансовые организации. Cinia Oy ранее уже проложила подводный кабель C-Lion1 протяженностью 1,2 тыс. км между Германией и Финляндией. "Мегафон" тоже имеет обширный опыт строительства и эксплуатации высокоскоростных оптоволоконных сетей на территории России и сопредельных государств - общая протяженность собственной оптоволоконной сети оператора составляет более 200 тыс. км.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва-Петербург. Эксперты разошлись во мнении, нужна ли магистраль россиянам.
.
Interfax-Russia.ru – Порядка 10 врачей НМИЦ им.Блохина подали заявления об увольнении из-за политики нового руководства центра. Минздрав обвинил их в нарушении врачебной этики.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket