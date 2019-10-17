Тульские власти обещают решить проблемы региональных дольщиков в Туле к 2022 году

17.10.19 16:43

© РИА Новости. Геннадий Аносов

17 октября. Interfax-Russia.ru - Власти Тульской области к 2022 году рассчитывают завершить строительство проблемных жилых домов в Туле, сообщил председатель правительства региона Валерий Шерин.

Как сообщила пресс-служба облправительства, по поручению губернатора Алексея Дюмина в четверг глава правительства региона посетил строительные площадки ЖК "Северная Мыза" и "Времена" в Туле, где проинспектировал объекты долевого строительства.

В двух домах ЖК "Северная мыза" ведутся работы на фасаде, монтируются внутренние инженерные сети и оборудование. Сдать эти дома планируется до конца этого года. Еще четыре дома планируется построить до 31 декабря 2020 года, оставшиеся два дома - в 2021 году.

"Не вызывает никаких сомнений, что подрядчик выполнит свои обязательства на объекте, проблема дольщиков будет решена. Продолжается активная застройка жилого микрорайона. Это одна из перспективных площадок. Здесь должно появиться около 200 тыс. квадратных метров нового жилья. В следующем году начнётся строительство новой автодороги к микрорайону. Кроме того, здесь появятся два детских сада на 160 и 240 мест", - подчеркнул Шерин.

Работы на первой очереди ЖК "Времена года" завершены, выполнено благоустройство. Смонтированы все инженерные сети. В планах до ноября 2019 года - ввести в эксплуатацию пять домов первой очереди.

Еще шесть домов второй и третьей очереди ЖК "Времена года" и два дома Первого Юго-Восточного микрорайона будут достроены в рамках процедуры банкротства ООО "СК Фаворит" при участии Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства. Приступить к строительным работам на этих объектах планируют в 2020 году.

"Все дольщики получат ключи от своих квартир", - заверил глава првительства.

С вводом жилых комплексов будет решена транспортная проблема. И.о. главы администрации Тулы Дмитрий Миляев сообщил, что в следующем году будет создано два новых маршрута, которые соединят микрорайон с центральной частью города и Пролетарским районом.

Ранее сообщалось, что Тульская область приняла "дорожную карту" по проблемам долевого строительства. Всего в регионе 47 застройщиков ведут работы с привлечением денежных средств участников долевого строительства. Это около 20 тыс. квартир общей площадью более 1 млн кв. м.