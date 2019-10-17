Отели в отдельно стоящих жилых домах оказались вне закона из-за поправки о запрете хостелов

17.10.19 17:04

© РИА Новости. Владимир Федоренко

17 октября. ИНТЕРФАКС - Малые гостиницы, расположенные в отдельно стоящих жилых домах, оказались вне закона и должны быть закрыты после вступления в силу 1 октября поправки в Жилищный кодекс о запрете хостелов.

Департамент туризма Минэкономразвития после вступления в силу 1 октября поправки в Жилищный кодекс о запрете хостелов и гостиниц в жилых помещениях начал рассылать письма аккредитованным организациям, занимающимся классификацией гостиниц, с требованием о прекращении действий свидетельств о присвоении категории.

"В целях исключения объектов, расположенных в жилых помещениях из единого перечня классифицированных гостиниц, просим предоставить в срок до 15 октября 2019 года информацию о прекращении действий свидетельств о присвоении гостинице определенной категории в связи с прекращением деятельности по предоставлению гостиничных услуг", - следует из письма, копия которого есть в распоряжении портала "Интерфакс-Туризм".

Закон о запрете хостелов в жилых домах вступил в силу 1 октября 2019 года. Согласно поправке в ст.17 Жилищного кодекса, "жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг". Теперь открыть новую организацию по предоставлению гостиничных услуг можно только в существующем нежилом фонде, либо оформив перевод жилого помещения в нежилое.

В Министерстве экономического развития порталу "Интерфакс-Туризм" подтвердили, что разослали письма в связи с вступившими в силу изменениями в законодательство.

"Была рассылка аккредитованным организациям о том, что вступили изменения в законодательство, именно в жилищный кодекс, поэтому оказание гостиничных услуг на территории жилого фонда отныне запрещено. Согласно поправкам в жилищный кодекс, с 1 октября гостиничная деятельность запрещена во всех жилых помещениях, даже если это отдельные здания в объектах жилого фонда, хотя им будет намного легче переоформить помещение в нежилое, нежели гостиницам в многоквартирных домах", - сообщили в департаменте туризма ведомства.

Генеральный директор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов подтвердил порталу "Интерфакс-Туризм", что Минэкономразвития имеет полное право требовать закрытия гостевых домов. "Министерство руководствуется законом, запрет вступил в силу, соответственно гостиницы в жилом фонде не могут быть классифицированы. Свидетельство отзывается, поскольку гостиница больше не может находиться в жилом фонде", - подчеркнул он.

Как напомнила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, поправки в жилищный кодекс были разработаны из-за многочисленных жалоб жителей многоквартирных домов, недовольных соседством с гостиницами и хостелами в своих подъездах. Так же его поняли и участники рынка. "Поэтому в Санкт-Петербурге, где большинство малых средств размещения традиционно располагается в коммуналках многоквартирных домов, ждали от нововведения разрушительных последствий. А, например, в Крыму, где большинство хостелов и гостиниц расположено в отдельно стоящих зданиях, гостевых домах и виллах, на закон отреагировали спокойно", - заявила порталу "Интерфакс-Туризм" Тюрина.

В РСТ подчеркивают, что малых средств размещения и без того не хватает, и они очень помогли и в Петербурге, и на Черноморском побережье, и в Москве во время проведения крупных мероприятий, например, Чемпионата мира про футболу-2018. Закрытие малых гостиниц, которые не переведены в жилой фонд, приведет к уходу с рынка множества бюджетных объектов размещения, наиболее востребованных туристами.