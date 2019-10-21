Оформление станции метро "Коммунарка" в Москве выполнят в стиле биотек

21.10.19 10:25

Фото с официального сайта мэра Москвы

21 октября. Interfax-Russia.ru - Москомархитектура утвердила дизайн-проект станции "Коммунарка" в поселении Сосенском, сообщает портал мэра Москвы.

"Станцию метро "Коммунарка" (рабочее название "Столбово") Коммунарской линии метро выполнят в современном стиле биотек. Его основной отличительной чертой станет то, что все элементы постройки и декора своими формой и цветом будут напоминать различные объекты живой природы", - сообщается на сайте.

В оформлении станции будет преобладать зеленый цвет, характерный для стиля биотек. "Таким образом архитекторы стремились подчеркнуть близость станции к природным территориям ТиНАО", - рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Зелеными будут путевые стены на платформе и прямоугольные колонны в вестибюле, что создаст контраст со светло-серым потолком необычной формы. В вестибюле потолок будет украшен алюминиевыми ламелями, которые будут приходить в движение под воздействием воздуха и создавать иллюзию ветра. На платформе потолок оформят декоративными нишами, благодаря чему он станет похож на кору березы. Пол на станции выполнят из светлого гранита.

Новую станцию "Коммунарка" строят в поселении Сосенском в непосредственной близости от деревни Столбово новой Москвы. Открыть ее планируется в 2023 году.

Ранее сообщалось, что протяженность Коммунарской ветки превысит 30 километров, на линии разместятся 16 станций метро. Линия будет связана пересадками с тремя другими линиями столичной подземки, а также с Московским центральным кольцом.