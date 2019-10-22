Медведев отметил успехи бизнес-школы "Сколково"

22.10.19 12:40

Фото пресс-службы бизнес-школы "Сколково"

22 октября. Interfax-Russia.ru - Бизнес-школа "Сколково" стала крупнейшей в Восточной Европе и имеет хорошие перспективы дальнейшего развития, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Выступая на заседании Международного попечительского совета московской школы управления "Сколково" во вторник, он напомнил, что школа получила международную аккредитацию EQUIS.

"Таких школ действительно немного, это приблизительно 1% школ в мире, что ставит школу (в один ряд) с признанными мировыми лидерами и подтверждает высокий международный стандарт образования. Именно такую задачу мы и ставили изначально, когда обсуждали ее создание", - сказал Медведев.

По его словам, сейчас школа по праву может считаться "крупнейшей частной бизнес-школой в России (...) и вообще в Восточной Европе".

"Ее отличают, надеюсь, прогрессивные образовательные методики и глобальность взглядов. Обучение в ней стало для многих людей одной из ступеней к успеху, здесь преподают не только известные ученые, но и представители большого бизнеса", - сказал Медведев.

Он напомнил, что за 13 лет школа выпустила более двух десятков классных управленцев.

"Принципиально важно и дальше расширять географию, как для преподавателей, так и слушателей компаний из разных стран. Уверен, что с учётом сказанного у школы хорошие перспективы для развития", - сказал премьер.