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22.10.19 12:40
Медведев отметил успехи бизнес-школы "Сколково"
Выступая на заседании Международного попечительского совета московской школы управления "Сколково" во вторник, он напомнил, что школа получила международную аккредитацию EQUIS.
"Таких школ действительно немного, это приблизительно 1% школ в мире, что ставит школу (в один ряд) с признанными мировыми лидерами и подтверждает высокий международный стандарт образования. Именно такую задачу мы и ставили изначально, когда обсуждали ее создание", - сказал Медведев.
По его словам, сейчас школа по праву может считаться "крупнейшей частной бизнес-школой в России (...) и вообще в Восточной Европе".
"Ее отличают, надеюсь, прогрессивные образовательные методики и глобальность взглядов. Обучение в ней стало для многих людей одной из ступеней к успеху, здесь преподают не только известные ученые, но и представители большого бизнеса", - сказал Медведев.
Он напомнил, что за 13 лет школа выпустила более двух десятков классных управленцев.
"Принципиально важно и дальше расширять географию, как для преподавателей, так и слушателей компаний из разных стран. Уверен, что с учётом сказанного у школы хорошие перспективы для развития", - сказал премьер.
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