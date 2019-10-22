ФСБ просит продлить арест обвиняемому в шпионаже Уилану еще на два месяца

22.10.19 15:12

© РИА Новости. Владимир Песня

22 октября. Interfax-Russia.ru - Лефортовский суд Москвы в конце недели решит вопрос о продлении срока содержания под стражей обвиняемого в РФ в шпионаже американца Пола Уилана.

"Заседание о продлении в отношении Уилана меры пресечения в виде содержания под стражей состоится 24 октября в 9:30 мск", - сообщил "Интерфаксу" во вторник адвокат обвиняемого Владимир Жеребенков.

Следствие просит оставить Уилана под стражей еще на два месяца, то есть до 29 декабря.

В свою очередь пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко подтвердила "Интерфаксу", что ходатайство от ФСБ России о продлении Уилану меры пресечения уже поступило в суд.

Как ожидается, до конца года защита завершит ознакомление со всеми материалами по делу и, возможно, оно уже будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Гражданин США Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему предъявили обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж). Если вина Уилана будет доказана, ему грозит наказание от 10 до 20 лет заключения.

Позже выяснилось, что Уилан имеет еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Жеребенков пояснял, что гражданство США Уилан получил после того, как, будучи уроженцем Канады, устроился работать в американскую полицию. Благодаря тому, что его дедушка родился в Ирландии, а родители в Великобритании, он также получил гражданства этих стран.

В настоящее время расследование по делу завершено, иностранец и его адвокаты знакомятся с материалами дела.

По словам Жеребенкова, Уилан не признает вины и считает свое уголовное преследование провокацией.

По словам адвоката, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб. На изъятой у иностранца флэшке содержались сведения, составляющие гостайну. При этом, утверждает защитник, Уилан считал, что на флэшке были личные сведения о его предыдущих посещениях РФ, но ознакомиться с ее содержимым он не успел. При этом защитник отметил, что в обвинении Уилана нет веских доказательств вины.

Брат Уилана Дэвид утверждает, что он прибыл в Москву по приглашению на свадьбу. Брат задержанного также сообщил, что Уилан - отставной морской пехотинец. Семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, в посольство США в РФ и в госдеп, рассказал Дэвид Уилан.