Россия списала африканским странам более $20 млрд долгов

23.10.19 12:48

© РИА Новости. Григорий Сысоев

23 октября. Interfax-Russia.ruInterfax-Russia.ru - Россия списала африканским государствам долги на десятки миллиардов долларов.

"Наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки", - сказал президент Владимир Путин, выступая в ходе пленарной сессии форума "Россия - Африка" в Сочи.

"В настоящее время общая сумма списания задолженности превышает $20 млрд", - заявил Путин, вызвав аплодисменты зала, в котором присутствуют руководители целого ряда африканских стран.

Российский лидер при этом отметил, что африканские страны привлекают все больше внимания российских поставщиков, а взаимный товарооборот с ними за 5 лет вырос более чем в два раза.

"За пять лет взаимный российско-африканский товарооборот вырос более чем в два раза и превысил $20 млрд", - сообщил Путин, заявив, что "это очень мало". Имеющийся потенциал "позволяет рассчитывать на дальнейший прирост показателей торговли, и, полагаю, нам вполне по силам в ближайшие 4-5 лет еще раз удвоить объем товарооборота. Это как минимум", - сказал президент РФ.

Он уверен, что поставки российского продовольствия в страны Африки имеют хорошие перспективы.

"Россия входит в десятку крупнейших поставщиков продовольствия на рынки африканских стран. У нас здесь очень хороший потенциал развития, здесь есть о чем поговорить", - заявил Путин.

При этом президент напомнил, что сейчас Россия поставляет сельскохозяйственной продукции на рынки третьих стран больше, чем оружия. "Оружия там на $15 млрд, а сельхозпродукции уже вышли на рубеж, по-моему, $25 млрд ($25,8 млрд в 2018 году - ИФ)", - сказал он.

Ранее в среду министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявлял, что Россия будет наращивать экспорт сельхозпродукции в Африку.

"Африка - наш целевой рынок, в любом случае будем работать над тем, чтобы увеличивать экспорт, та продукция, которую мы производим, она в принципе интересна для любого региона, но Африка потенциально может закупить достаточно большой объём и поможет нам сделать ту цифру по экспорту, которая стоит в рамках майского указа. С Африкой будем работать и в рамках сегодняшнего саммита, и отдельно будем туда ездить, налаживать контакты", - сказал Патрушев журналистам.

При этом он не стал называть конкретных цифр, касающихся того, сколько Африка может прибавить по российскому экспорту, однако отметил, что Африка "больше чем в два раза может увеличить экспорт сельхозпродукции".

Он добавил, что это прежде всего касается зерна и животноводческой продукции.

Вместе с тем Патрушев отметил, что не слышал о предложении создать фонд для поддержки агроэкспорта в Африку.

Развивать сотрудничество со странами Африки намерен и "Рособоронэкспорт", который предлагает им не только поставку оружия, но и участие в совместных проектах, заявил генеральный директор компании Александр Михеев.

"Рособоронэкспорт сегодня готов развивать с африканскими партнерами сотрудничество на уникальных условиях", - сказал Михеев, которого цитирует пресс-служба компании.

По словам гендиректора, компания предлагает "не только прямые поставки российской оборонной продукции, но и реализуем создание различных инфраструктурных проектов в области космической деятельности, заводов по производству стрелкового оружия и боеприпасов к нему, а также баз капитального ремонта и обслуживания техники всех видов вооруженных сил".

"Рособоронэкспорт", сказал Михеев, "ведет военно-техническое сотрудничество практически со всеми государствами континента".

"20 африканских партнеров компании формируют около трети нашего портфеля заказов - свыше 14 млрд долларов, и этот показатель имеет высокую положительную динамику", - сказал Михеев.

Он сообщил, что только в 2019 году проведено более 20 встреч с высшими представителями стран Африки и принято около 30 африканских делегаций на выставках "Армия" и "МАКС".

"По их итогам отмечаем: Африке очень интересно российское оружие, а мы можем предложить продукцию для ответа на любой современный вызов безопасности", - сказал Михеев.

Более того, продолжил он, "Рособоронэкспорт" "высоко ценит сдержанную позицию своих африканских партнеров в отношении различных антироссийских санкций, которая делает континент открытым для честной конкурентной борьбы".