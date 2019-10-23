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23.10.19 14:02
Хуснуллин назвал спекуляцией заявления о радиации в зоне Юго-Восточной хорды
"Мы хотим к 2022 году хорду закончить. Начинается политическая спекуляция о радиоактивных отходах. Я вам официально заявляю, что в полосе строительства хорды радиоактивных отходов нет", - сообщил Хуснуллин в среду на заседании комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Мосгордумы.
"Строительство в зоне радиоактивного влияния - уголовно наказуемо. Вы что, считаете, что у нас госзаказчик в тюрьму пойдет? Не пойдет, за хорду никто сидеть не будет", - сказал Хуснуллин.
Он отметил, что в настоящее время сделаны все замеры радиационного фона. "Мы наняли специализированную компанию, и если в процессе на соседних участках что-то выяснится, то будет допсмета, будем зачищать, но в полосе отвода стройки ничего нет ни на поверхности, ни в глубине", - сообщил Хуснуллин.
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