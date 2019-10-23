Благоустройство большинства московских набережных завершится в ближайшие 5 лет

23.10.19 14:55

Изображение с официального сайта мэра Москвы

23 октября. Interfax-Russia.ru - Реконструкция и благоустройство московских набережных продолжается, в 2020 году планируется благоустроить порядка 20 км береговой линии, заявил мэр столицы Сергей Собянин в среду.

"Продолжаем активно работать с набережными Москвы, большая часть которых была либо неблагоустроена, либо находилась в промышленных зонах и была недоступной для москвичей", - рассказал Собянин, осматривая завершившееся благоустройство Овчинниковской набережной в центре города.

Мэр уточнил, что в 2019 году в Москве в порядок было приведено около 15 километров набережных.

"В следующем году будет реконструировано и построено около 20 километров, так что та программа, которую мы наметили - привести большую часть набережных Москвы в хорошее, мирового уровня, состояние - выполняется. Я думаю, в ближайшие годы, лет пять, мы эту работу закончим", - подчеркнул Собянин.

По его мнению, набережные Замоскворечья и Крымская набережная стали чрезвычайно популярны среди москвичей для прогулок и занятий спортом.

Осмотрев благоустройство Овчинниковской набережной, мэр заявил, что в следующем году, она, а также Озерковская набережная, состыкуются с Якиманской и Крымской набережными и образуют единое общественное пространство.