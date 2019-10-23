Более 25 тыс. очередников на жилье в Москве вошли в программу реновации

23.10.19 15:55

© РИА Новости. Евгений Биятов

23 октября. Interfax-Russia.ru - Столичная программа реновации жилья поможет сократить очередь на жилье для 25 тыс. человек, сообщили в среду пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.

"У нас насчитывается около 25 тысяч очередников, которые стали участниками программы реновации. Эта программа и программа предоставления жилья нуждающимся гражданам связаны между собой. И из тех 15 тысяч жителей, переселение которых мы начали по реновации, часть составляют очередники", - отметил глава ведомства Андрей Валуй.

Он добавил, что на сегодняшний день переселение по программе реновации ведется в 42 новостройки.

Программа реновации городского жилищного фонда была утверждена 1 августа 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 173 домов и свыше 350 тыс. квартир.

На данный момент в программу включена 351 "стартовая" площадка для строительства домов общей площадью около 5,1 млн кв.м. В дальнейшем перечень планируется расширить.

В этом году по программе планируется переселить свыше 12 тыс. человек, в следующем - более 15 тыс.