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24.10.19 11:33
Обвиняемый в шпионаже Уилан останется в СИЗО до конца года
"Суд постановил: продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Уилана до 29 декабря 2019 года", - огласил решение судья Сергей Рябцев в четверг.
Заседание по ходатайству прокурора прошло в закрытом режиме, поскольку материалы дела Уилана засекречены. До закрытия заседания Уилан заявил председательствующему и прокурору отвод, однако суд отказался удовлетворить эти ходатайства.
Выступая на суде американец сравнил себя с героем популярной британской комедии Мистером Бином.
"Они (спецслужбы РФ - ИФ) думали, что поймали Джеймса Бонда, но на самом деле взяли Мистера Бина на каникулах", - заявил Уилан в четверг в Лефортовском суде Москвы.
Уилан также заявил, что ему до сих пор не было предъявлено исчерпывающих доказательств по уголовному делу о шпионаже.
"Они показывают мне фотокопии моего же паспорта", - сказал он.
Представители американской дипмиссии, присутствовавшие на процессе, не стали общаться с журналистами.
Уилан, который ранее проходил службу в морской пехоте США, был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ), которое предусматривает наказание до 10 до 20 лет лишения свободы.
По словам адвоката Владимира Жеребенкова, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб: на изъятой у него флэшке содержались сведения, составляющие гостайну. При этом, утверждает защита, Уилан считал, что на флэшке были личные сведения о его предыдущих посещениях РФ, но ознакомиться с ее содержимым он не успел.
Дэвид Уилан, брат Пола Уилана, заявлял, что последний прибыл в Москву по приглашению на свадьбу.
Уилан вину не признает. Свое преследование он считает провокацией и называл его "абсурдным политическим похищением".
В настоящее время следственные действия по делу Уилана завершены - вместе с адвокатами он знакомится с материалами расследования. Как сообщалось, закончить ознакомление сторона защиты может уже концу года.
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