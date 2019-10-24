Обвиняемый в шпионаже Уилан останется в СИЗО до конца года

24.10.19 11:33

© РИА Новости. Илья Питалев

24 октября. Interfax-Russia.ru - Лефортовский суд Москвы до 29 декабря продлил срок ареста гражданину США, Ирландии и Канады, а также поданному Великобритании Полу Уилану, обвиняемому в России в шпионаже, передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил: продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Уилана до 29 декабря 2019 года", - огласил решение судья Сергей Рябцев в четверг.

Заседание по ходатайству прокурора прошло в закрытом режиме, поскольку материалы дела Уилана засекречены. До закрытия заседания Уилан заявил председательствующему и прокурору отвод, однако суд отказался удовлетворить эти ходатайства.

Выступая на суде американец сравнил себя с героем популярной британской комедии Мистером Бином.

"Они (спецслужбы РФ - ИФ) думали, что поймали Джеймса Бонда, но на самом деле взяли Мистера Бина на каникулах", - заявил Уилан в четверг в Лефортовском суде Москвы.

Уилан также заявил, что ему до сих пор не было предъявлено исчерпывающих доказательств по уголовному делу о шпионаже.

"Они показывают мне фотокопии моего же паспорта", - сказал он.

Представители американской дипмиссии, присутствовавшие на процессе, не стали общаться с журналистами.

Уилан, который ранее проходил службу в морской пехоте США, был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ), которое предусматривает наказание до 10 до 20 лет лишения свободы.

По словам адвоката Владимира Жеребенкова, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб: на изъятой у него флэшке содержались сведения, составляющие гостайну. При этом, утверждает защита, Уилан считал, что на флэшке были личные сведения о его предыдущих посещениях РФ, но ознакомиться с ее содержимым он не успел.

Дэвид Уилан, брат Пола Уилана, заявлял, что последний прибыл в Москву по приглашению на свадьбу.

Уилан вину не признает. Свое преследование он считает провокацией и называл его "абсурдным политическим похищением".

В настоящее время следственные действия по делу Уилана завершены - вместе с адвокатами он знакомится с материалами расследования. Как сообщалось, закончить ознакомление сторона защиты может уже концу года.