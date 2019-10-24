Преференции для Арктики в целом согласованы всеми ведомствами, остались технические разногласия

24.10.19 17:28

© РИА Новости. Алексей Дружинин

24 октября. Interfax-Russia.ru - Преференции для проектов в Арктике в целом согласованы всеми ведомствами, осталось доработать технические разногласия, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий Арктику.

"Мне кажется, что в целом мы пришли к хорошему результату. Есть технические разногласия, которые надо в правительстве доработать, но принципиально закон согласован, мы с ним можем дальше работать", - сказал он по итогам совещания по Арктике в четверг, в котором приняли участие вице-премьеры Дмитрий Козак и Антон Силуанов. В совещании также принимали участие представители Минэнерго, ФТС, ФНС и двух компаний - "Роснефть" (MOEX: ROSN) и "Нефтегазхолдинг". "За рамками этого совещания мы обсуждали со всеми компаниями, работали с ними, компании знают, что мы ведем", - заметил Трутнев.

По его словам, на совещании были согласованы общие принципы предоставления господдержки и льгот в регионе. "Поддержка осуществляется на всей территории Арктической зоны, то есть никакие отдельные территории развития или экономические зоны мы не создаём. Вся территория Арктики является преференциальной зоной", - подчеркнул Трутнев.

"Это только новые инвестиционные проекты. Критерии (льгот - ИФ) - не больше 25% осуществлённых инвестиций. Минимальный объём (инвестиций - ИФ) подняли до 10 млн рублей. В общем считаем, что для Арктики для больших проектов это допустимо",- сказал он.

Для получения поддержки претенденты получают статус резидентов Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики по заявительному порядку.

Ранее сообщалось, что льготы получают несколько групп проектов: добыча углеводородного сырья на шельфе, на континентальной части, производство СПГ, прочие проекты"".

Комментируя льготы по первой группе (добыча на шельфе), Трутнев сказал: "Берём аналогию с действующими в налоговом кодексе условиями налогообложения для 4-й категории новых морских месторождений - это 5% в течение 15 лет с момента достижения выработанности 1% по месторождениям. Право субъектов снижать до 0 региональную часть налога на прибыль и налога на имущество и земельного налога".

Он также добавил, что эта группа проектов может получить право на инвестиционные налоговые вычеты из федеральной части налога на прибыль в размере 50% на поиск, оценку и разведку. "Здесь мы на сегодняшний день окончательно решение не приняли. То есть Минфин в принципе не возражает, но они попросили подумать над возможностью ограничения, чтобы налоговый вычет не съел все налоги. Мы предлагали посмотреть в процентах от уплачиваемого налога на прибыль, они предлагали в абсолютной сумме. Но договорились о коротком сроке доработки, после чего вернёмся к вопросу. Это будет 50% от осуществлённых вложений", - пояснил Трутнев.

"Региональную часть на прибыль, налога на имущество, земельного налога и налоговый вычет из НДПИ действующих проектов, здесь мы будем еще немножко уточнять, срок уточнения по всем вопросам - до 8 ноября согласование должно быть закончено", - добавил вице-премьер.

"Если говорить о том, что сейчас является разногласием, то прозвучало предложение описать виды строящейся инфраструктуры, чтобы не получилось так, что вообще все за счет государства. Нам кажется, что предложение корректное, мы его поддержали, соответственно будем это дорабатывать", - добавил он.

Комментируя иные проекты, кроме добычных, Трутнев сказал, что субъекты РФ имеют право снижать до 0 региональные части налога на прибыль, имущество и земельный. Страховые взносы - 7,6%, федеральная часть налога на прибыль - 0 на 10 лет.

"Из консультаций с компаниями мы вынесли, что компании, занимающиеся добычей углеводородов, для них выплата соцстраха некритична. У них совершенно в другом месте основные затраты. Для проектов в других сферах - критична. Поэтому в других случаях мы льготу не предлагали, в этом случае она присутствует", - сказал Трутнев.

Он также добавил, что в списке преференций для проектов в Арктике остались предлагаемые ранее общие условия: неухудшение налоговых условий в течение срока реализации проекта; упрощенный порядок выдачи разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию; сокращение сроков и ограничение проверок; защита Корпорации развития интересов инвесторов в суде; возможность привлечения иностранной рабочей силы без квот; заключение концессионных соглашений без конкурсов; по решению правительства РФ предоставление федеральных субсидий на строительство внешней инфраструктуры

"Что осталось. В недосогласованной зоне - свободная таможенная зона. То есть она будет, но надо будет продумать какие-то границы, в рамках которых свободная таможенная зона применяется, для того, чтобы у нас не возникло слишком много свободных таможенных зон. Потому что у нас таможня немножко напряглась, сказала: "У нас народу столько нет", - сказал Трутнев.

"В том же блоке круглосуточный режим работы пунктов пропуска - тоже надо смотреть в зависимости от объема транзита. То есть понятно, что мы везде это распространять не будем, но там, где можно - будем", - отметил вице-премьер.