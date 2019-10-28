Причины столкновения служебного микроавтобуса с частным самолетом выясняют в "Пулково"

28.10.19 10:46

© РИА Новости. Александр Гальперин

28 октября. Interfax-Russia.ru - Транспортные следователи выясняют причины столкновения служебного микроавтобуса аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге с самолетом бизнес-класса, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) в понедельник.

"Ленинградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК проводится доследственная проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, в результате столкновения 27 октября служебного автомобиля аэропорта "Пулково" с частным самолетом", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс".

В нем отмечается, что при столкновении был поврежден фюзеляж воздушного судна.

"После получения данной информации следственно-оперативная группа незамедлительно выехала для проведения проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему", - говорится в пресс-релизе.

На кадрах распространенного ведомством видеоролика видно, как микроавтобус "Газель" повредил крыло и корпус бизнес-джета.