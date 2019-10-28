Выращивать оливки и делать из них масло начали крымские ученые

28.10.19 11:52

Фото Дмитрия Макеева

28 октября. Interfax-Russia.ru - Крымский федеральный университет начал развивать новую для России отрасль сельского хозяйства - выращивание оливок и производство оливкового масла, сообщает пресс-служба вуза.

По словам проректора по внешним связям КФУ Михаила Сергеева, Южный берег Крыма является наиболее благоприятным регионом в России для посадки оливковых рощ.

"Это интересная культура, для которой в Сочи, например, благоприятна сумма активных температур, но слишком влажно. Крым в Российской Федерации на 99,9% является единственной территорией, на которой возможны выращивание сортов и закладка садов оливки с точки зрения сбора коммерчески интересного урожая", - приводятся в сообщении слова Сергеева.

В этом году сотрудники университета, у которого есть небольшая оливковая роща на участке в Форосе, впервые в истории вуза получили оливковое масло первого холодного отжима. Продукт передали в Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии для исследования его состава.

"По нашему мнению, полученное масло не просто соответствует мировым стандартам, а по некоторым показателям и превосходит их, ведь это оливковое масло первого холодного отжима. То масло, которое сегодня продается в магазинах, производится в условиях повышения температуры самого продукта. Соответственно, выход масла увеличивается, но его качество становится хуже. Наш продукт априори по себестоимости дороже, но по качественным характеристикам он лучше", - заявил Сергеев.

КФУ планирует открыть центр по производству посадочного материала оливки, а также заложить рощу площадью один гектар в защищенном грунте на базе одного из филиалов. Кроме того, вуз оставит небольшое производство элитного оливкового масла для усовершенствования технологии. Работа ведется совместно со специалистами из Никитского ботанического сада, которые являются оригинаторами сортов, выращиваемых в Форосе.

Вместе с тем, для развития этой отрасли в Крыму есть барьеры. Так, зона стабильного промышленного плодоношения деревьев маслины пока ограничена Южным берегом Крыма, поскольку данная культура не выдерживает температуры ниже 14 градусов мороза. По мнению ученых КФУ, "преодолеть этот барьер можно с помощью науки, например, выведением морозостойких сортов или выращиванием культуры в защищенном грунте".