"Массандра" в 2019 году планирует увеличить производство вина на 20%

28.10.19 11:56

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

28 октября. Interfax-Russia.ru - Производственно-аграрное объединение "Массандра" (один из крупнейших винзаводов Крыма) в 2019 году планирует увеличить производство вина на 20% по сравнению с прошлым годом, до 18 млн бутылок.

"В прошлом году было 15 млн бутылок, в этом (будет - ИФ) - 18 млн", - сообщила гендиректор предприятия Янина Павленко журналистам в пгт Массандра в кулуарах IX всероссийского саммита виноделов.

Она отметила, что "колоссальным образом" растет сегмент натуральных сухих вин, выпускаемых винзаводом. "Массандра", сохраняя старую традицию производства своих вин, крепленных этиловым спиртом, все-таки идет новаторским путем и производит (также - ИФ) натуральные сухие вина", - сказала Павленко.

Гендиректор винзавода добавила, что "Массандра" заканчивает уборку винограда. "Последний филиал - Приветное - снимает последние грозди", - сказала она.

"Массандра" объединяет 8 винодельческих хозяйств. Предприятию принадлежат 11 тыс. га земли, из них около 4 тыс. га заняты виноградниками. Объединение производит в среднем около 10 млн бутылок вина в год.

Совет министров Крыма осенью 2014 года передал "Массандру" в управление делами президента России, правительство России зимой 2019 года - в собственность Крыма.