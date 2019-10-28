Осенние смены для школьников впервые открылись в лагерях Ульяновской области

28.10.19 14:19

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

28 октября. Interfax-Russia.ru - Ульяновские школьники в период осенних каникул отдохнут в загородных лагерях - такие смены открылись в регионе впервые, сообщается на сайте губернатора и правительства Ульяновской области в понедельник.

В частности, детей примут пять лагерей, один из которых языковой. Три лагеря организованы на базе ульяновских санаториев. Для ребят подготовлены программы по интересам, мастер-классы, экскурсии и различные квесты.

Кроме того, на базе школ восьми муниципалитетов будут открыты 48 лагерей с дневным пребыванием, в которых отдохнут 1052 школьника.

По словам министра образования и науки Ульяновской области Натальи Семеновой, власти отмечают рост интереса детей к отдыху в лагерях, а ход организации занятости детей во время осенних каникул находится на личном контроле губернатора Сергея Морозова.

"В рамках национального проекта "Образование", проекта федерального и регионального уровня "Современная школа" часть лагерей будет базироваться в "Точках роста" в сельских школах. Так, например, в Тушнинской школе Сенгилеевского района смена "Юные гении" проводится на базе "Точки роста" для ребят, занимающихся техническим творчеством", - приводятся в сообщении слова министра.