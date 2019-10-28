Гидрометцентр советует москвичам "переобуть" автомобили

28.10.19 14:29

© РИА Новости. Константин Чалабов

28 октября. Interfax-Russia.ru - Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд обратил внимание водителей Центрального федерального округа и Москвы в частности на то, что пора менять автомобильные покрышки.

"Конечно, уже пора менять резину. Нужно сделать это, как только появится свободное время", - сказал Вильфанд "Интерфаксу" в понедельник.

Метеоролог ранее сообщил, что в Московском регионе ожидается резкое похолодание. Во вторник пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, в среду на дорогах будет гололедица. Со среды температурный режим преимущественно около нуля и ниже, в ночь на четверг в Московской области местами до -8.