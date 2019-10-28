Студенты разработают проект реставрации здания комбината газеты "Правда"

28.10.19 15:15

© РИА Новости. В. Тихомиров

28 октября. Interfax-Russia.ru - Конкурс студенческих проектов реставрации здания комбината газеты "Правда" состоится в рамках стартовавшего в Москве второго молодежного форума "Наследие", рассказал журналистам руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

"Второй год мы проводим молодежный форум "Наследие". Главная идея - необходимость применения междисциплинарного подхода к сохранению объектов культурного наследия. В этот раз студенты работают с уникальным зданием комбината газеты "Правда". Сейчас оно находится в неудовлетворительном состоянии и действительно требует проведения комплексной реставрации. Командам предстоит придумать, как сохранить этот памятник и при этом дать ему вторую жизнь", - рассказал Емельянов.

Он пояснил, что студенты под управлением кураторов разработают проекты реставрации и интеграции за полтора месяца. Студентов шести вузов разделили на восемь команд, в каждую из которых попали представители разных специальностей: реставраторы, архитекторы, урбанисты, экономисты и менеджеры. Все полтора месяца, помимо работы в командах, студенты будут посещать лекции и мастер-классы экспертов в области архитектуры, экономики, социологии и реставрации.

Здание комбината газеты "Правда" расположено по адресу: ул. Правды, 24. Памятник архитектуры регионального значения был построен в 1929-1935 гг. в стиле конструктивизма по проекту архитектора Пантелеймона Голосова. После пожара в феврале 2006 года здание выведено из эксплуатации.

Форум "Наследие" состоит из трех частей: конкурса студенческих проектов, образовательной программы для участников конкурса и самого форума, который состоится 21 и 22 ноября. В программе форума запланированы пленарная сессия "Новая жизнь советского архитектурного наследия: pro и contra", бизнес-игры, круглые столы "Историко-архитектурный код города" и "Приобщение молодежи к сохранению наследия", а также презентация студенческих проектов, которые оценит жюри, состоящее из руководства и профессорского состава ВУЗов-участников под председательством главы Мосгорнаследия.

Команда-победитель будет награждена во время торжественной церемонии "Московская реставрация - 2019" в декабре.