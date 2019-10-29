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Первый жилой дом на новой набережной Марка Шагала в Москве готов к заселению

Фото с официального сайта мэра Москвы
29 октября. Interfax-Russia.ru - Первый дом на новой набережной Марка Шагала в квартале "ЗИЛАРТ" готов к заселению, сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы во вторник.

"Необычной формы жилой дом в "ЗИЛАРТе", получивший название "дом-комета", готов к заселению. Это первый готовый дом на новой набережной Марка Шагала "ЗИЛАРТа", - говорится в сообщении.

Здание, спроектированное "Сергей Скуратов Architects", получило название "дом-комета" благодаря нестандартной форме и фасаду из кортеновской стали с отделкой разноцветным клинкером.

Как отметил глава департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин, жителям дома доступна вся инфраструктуры квартала "ЗИЛАРТ", где половина улиц запроектирована пешеходными. В жилом квартале также предусмотрено девять детских садов, как коммерческих, так и муниципальных.

По информации застройщика "Группы ЛСР", все квартиры в готовом доме свободной планировки. Необычные квартиры со стеклянным потолком расположены на пятнадцатом этаже дома.

"По задумке архитекторов такое решение многократно увеличивает освещенность помещения. Во всем доме насчитывается всего пять таких квартир", - отметили в департаменте.

Благоустройство набережной Марка Шагала началось в Москве в июле. Ранее сообщалось, что с появлением набережной от "ЗИЛАРТа" можно будет добраться до Кремля по Москве-реке всего за 12 минут. Такая возможность появится благодаря реализуемому мегапроекту по развитию прибрежных территорий Москвы-реки.

Ранее сообщалось, что русло Москвы-реки углубили более чем на два метра ради строительства набережной Марка Шагала.

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