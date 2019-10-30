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30.10.19 15:14

Прожиточный минимум столичного пенсионера поднимут до 12,5 тыс.рублей

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
30 октября. Interfax-Russia.ru - Депутаты Мосгордумы на заседании в среду одобрили в целом законопроект об установлении прожиточного минимума пенсионера на 2020 год в размере 12578 рублей, сообщает корреспондент "Интерфакса".

"Прошу поддержать проект закона об установлении величины прожиточного минимума пенсионеров в Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2020 год неработающим пенсионерам, зарегистрированным в Москве и на присоединённых территориях. Мы предлагаем установить на 2020 год величину прожиточного минимума пенсионера в размере 12578 рублей - это на 3,7 % выше уровня 2019 года", - сказал на заседании заместитель руководителя департамента соцзащиты населения Москвы Владимир Филиппов.

По его словам, данный законопроект направлен на пенсионеров, которые зарегистрированы в Москве менее 10 лет, для пенсионеров, проживающих в Москве более 10 лет, доплата устанавливается, исходя из величины городского социального стандарта.

"В бюджете на 2020 год заложили финансирование гарантированного дохода московского пенсионера в сумме не менее 1,5 кратной величины минимального прожиточного минимума пенсионера. Если у пенсионера регистрация в Москве и на присоединённых территориях не менее 10 лет, то доплата устанавливается исходя из величины городского социального стандарта, который сейчас составляет 19,5 тысяч рублей, если регистрация менее 10 лет, то доплата осуществляется по общему правилу, исходя из величины московского прожиточного минимума",- сказал он.

Как отметил Филиппов, на реализацию данного законопроекта в 2020 году потребуется 4, 2 млрд рублей.

"Эти средства предусмотрены в рамках государственной программы "Социальная поддержка жителей Москвы, дополнительные ассигнования из бюджета не потребуются ", - добавил Филиппов.

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