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31.10.19 16:16
Более 50 тысяч человек посетили выставку Поленова в Третьяковке
"За две недели выставку посетили 50 847 человек с 17 октября по 30 октября включительно", - сообщили в пресс-службе.
Выставка Поленова, новатора пейзажной живописи и автора масштабного цикла картин "Из жизни Христа", проходит в здании Новой Третьяковской галереи на Крымской Валу с 16 октября по 16 февраля. В экспозиции впервые особое внимание будет уделено принципам преподавания, которые использовал мастер.
Раздел, посвященный педагогической деятельности художника, позволит переосмыслить значимость его вклада в развитие "московской школы живописи" рубежа XIX и XX веков. На выставке будет экспонировано более 150 произведений из собраний 16 российских музеев и из частных собраний, которые охватывают разные периоды и стороны творчества Поленова: пейзажи и портреты, историческая живопись, картины евангельской серии, эскизы театральных декораций и архитектурные проекты.
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