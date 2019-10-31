Более 50 тысяч человек посетили выставку Поленова в Третьяковке

31.10.19 16:16

© РИА Новости. Сергей Пятаков

31 октября. Interfax-Russia.ru - Выставку Василия Поленова, приуроченную к 175-летию со дня рождения художника, за первые две недели посетили более 50 тысяч человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Третьяковской галерее.

"За две недели выставку посетили 50 847 человек с 17 октября по 30 октября включительно", - сообщили в пресс-службе.

Выставка Поленова, новатора пейзажной живописи и автора масштабного цикла картин "Из жизни Христа", проходит в здании Новой Третьяковской галереи на Крымской Валу с 16 октября по 16 февраля. В экспозиции впервые особое внимание будет уделено принципам преподавания, которые использовал мастер.

Раздел, посвященный педагогической деятельности художника, позволит переосмыслить значимость его вклада в развитие "московской школы живописи" рубежа XIX и XX веков. На выставке будет экспонировано более 150 произведений из собраний 16 российских музеев и из частных собраний, которые охватывают разные периоды и стороны творчества Поленова: пейзажи и портреты, историческая живопись, картины евангельской серии, эскизы театральных декораций и архитектурные проекты.