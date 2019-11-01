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Гособвинение просит вернуть Серебренникова под подписку о невыезде

© РИА Новости. Сергей Пятаков
1 ноября. Interfax-Russia.ru - Гособвинение просит суд избрать подписку о невыезде в качестве меры пресечения режиссеру Кириллу Серебренникова и другим фигурантам так называемого дела "Седьмой студии", повторное рассмотрение которого началось в пятницу, передал корреспондент "Интерфакса".

"С учетом того, что подсудимые обвиняются в совершении тяжкого преступления экономической направленности, ущерб по делу не погашен, один из подсудимых живет на территории другого региона, а другой имеет второе гражданство, сторона обвинения считает, что без какой-либо меры пресечения подсудимые могут скрыться от суда с целью ухода от наказания", - заявил прокурор Михаил Резниченко на заседании Мещанского суда Москвы в пятницу.

"В этой связи прошу избрать каждому из подсудимых меру пресечения в виде подписки о невыезде", - заключил прокурор.

Сторона защиты попросила суд отказать следствию.

"Ваша честь, мы тут, в первую очередь, заинтересованы находиться. Мы все эти годы доказывали свою невиновность и будем делать это дальше. (...) Ваша честь, прошу, не слушайте прокуроров", - сказал Серебренников, обращаясь к суду.

Следствием фигурантам "дела "Седьмой студии" было вменено хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах основанной Серебренниковым одноименной автономной некоммерческой организации (АНО) на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства "Платформа" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Расследование основного дела в 2018 году было завершено - с октября оно находилось на рассмотрении Мещанского суда. На скамье подсудимых оказались четыре человека: Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, экс-руководитель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, а также бывший генеральный директор АНО и экс-директор ярославского театра им. Волкова Юрий Итин.

В середине сентября суд вернул дело генеральному прокурору из-за недостатков, допущенных при составлении обвинительного заключения, однако впоследствии Мосгорсуд по апелляционному представлению гособвинения отменил это решение и направил материалы для нового рассмотрения в суд первой инстанции.

Ранее Кирилл Серебренников, Софья Апефельбаум и Юрий Итин находились под домашним арестом, в апреле нынешнего года Мосгорсуд изменил всем троим меру пресечения на подписку о невыезде. Алексей Малобродский 11 месяцев - с июня 2017 по май 2018 года - находился под стражей, после чего следствие освободило его под подписку о невыезде.

В сентябре 2019 года, тем же постановлением, которым Мещанский вернул дело прокурору, подписки о невыезде, назначенные фигурантам, были отменены.

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