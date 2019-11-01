Московский зоопарк перешел на зимнее расписание до февраля

01.11.19 11:55

Фото с сайта Московского зоопарка

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Московский зоопарк сокращает рабочий день на час с 1 ноября в связи с переходом на зимний график.

"Теперь побывать в гостях у азиатских слонов, белых медведей, больших панд и других редких животных можно будет ежедневно с 9:00 до 17:00. Кассы будут работать с 9:00 до 16:00, в этот же временной промежуток будет осуществляться проход посетителей на территорию", - говорится в сообщении на сайте столичного зоосада.

Многие животные уже переехали в свои зимние павильоны, но продолжат выходить во внешние вольеры до наступления холодов.

Эта зима также станет первой для больших панд Диндин и Жуи.

"Предположительно, панды охотно будут выходить на улицу тогда, когда выпадет обильный снег, а температура будет держаться на уровне от -5 до -7 градусов. При более низких температурных показателях Диндин и Жуи будут оставаться во внутренней части вольера, где установлена современная климатическая система, поддерживающая оптимальную влажность и температуру", - отметили в зоопарке.