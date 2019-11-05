Альфа-банк подтвердил утечку данных 15 клиентов, продолжает расследование

05.11.19 10:20

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

5 ноября. Interfax-Russia.ru - Альфа-банк подтверждает утечку персональных данных клиентов, пока достоверно установлена утечка информации по 15 клиентам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.

Ранее РБК сообщило об утечке данных примерно 3,5 тыс. клиентов Альфа-банка и около 3 тыс. клиентов "АльфаСтрахования". Сообщение было опубликовано 31 октября.

"Альфа-банк проводит внутреннее расследование по выявлению масштаба инцидента и обстоятельств, в результате которых такие данные стали доступны третьим лицам. Достоверно установлено, что возникновение данной ситуации не является следствием нарушения защиты корпоративной информационной системы банка" - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка. В кредитной организации отметили, что утечка не подвергает опасности средства на счетах клиентов, так как не содержит никаких данных, необходимых для доступа к счетам.

По данным РБК, на продажу в интернете выставлена информация по договорам, включающая ФИО, номер мобильного телефона, паспортные данные, адрес регистрации, суммы кредитного лимита или оформленной страховки, предмет страхования, а также дату заключения договора.

Как сообщалось, в начале октября стало известно об утечке данных владельцев кредитных карт Сбербанка. Первоначально банк заявил о 200 скомпрометированных картах, потом их число выросло до 5 тыс. Сбербанк тогда заявил, что его служба безопасности при взаимодействии с правоохранительными органами 4 октября выявила сотрудника банка 1991 года рождения, руководителя сектора в одном из бизнес-подразделений банка, который имел доступ к базам данных.